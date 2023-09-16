Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы во время учений
В море Новороссийска пройдут военные учения со стрельбой
Администрация Новороссийска объявила о проведении учений со стрельбой в акватории морского порта Новороссийска. Они пройдут 16 сентября с 11:00 до 13:00.
Учения проведет Новороссийская военно-морская база. Жителей города просят соблюдать спокойствие, не пугаться громких звуков.
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Напомним, 4 августа Юга.ру писали, что Минобороны России заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска. Жители города слышали громкие звуки. Подробнее можно прочитать здесь.
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