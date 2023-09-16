Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы во время учений

Краснодарский край

Распечатать

  • Новороссийская бухта © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Новороссийская бухта © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В море Новороссийска пройдут военные учения со стрельбой

Администрация Новороссийска объявила о проведении учений со стрельбой в акватории морского порта Новороссийска. Они пройдут 16 сентября с 11:00 до 13:00.

Учения проведет Новороссийская военно-морская база. Жителей города просят соблюдать спокойствие, не пугаться громких звуков.

Читайте также:

За актуальными сообщениями рекомендуют следить в средствах массовой информации.

Напомним, 4 августа Юга.ру писали, что Минобороны России заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска. Жители города слышали громкие звуки. Подробнее можно прочитать здесь.

Новороссийск

Новости

Уровень воды в реке Кубань в сентябре резко снизился. Ситуацию прокомментировал эколог
В трех районах Краснодарского края снова обнаружили животных и продукты с африканской чумой свиней
Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы во время учений
В парке «Краснодар» 18 сентября покажут фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Воспитание чувств»
В Краснодаре на выходных пройдут лекции о психотравмах, глянцевой фотографии и любовных сценариях

Лента новостей

Реклама на сайте