Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы во время учений

В море Новороссийска пройдут военные учения со стрельбой

Администрация Новороссийска объявила о проведении учений со стрельбой в акватории морского порта Новороссийска. Они пройдут 16 сентября с 11:00 до 13:00.

Учения проведет Новороссийская военно-морская база. Жителей города просят соблюдать спокойствие, не пугаться громких звуков.