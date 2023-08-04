Минобороны России заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска. Жители города слышали громкие звуки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 4 августа в Новороссийске отразили атаку на военно-морскую базу, сообщили в Минобороны России

Министерство обороны России сообщило, что ночью 4 августа «вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск».

В ведомстве добавили, что атаку отразили — военные визуально обнаружили безэкипажные катера и уничтожили их огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

В 06:45 о случившемся рассказал в своем телеграм-канале глава города Новороссийска Андрей Кравченко. В комментариях горожане написали, что проснулись от громких звуков.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Кубани:

В соцсетях появилось видео из Новороссийска, на котором слышны звуки, похожие на взрывы.

ТАСС сообщил, что в порту Новороссийска установили временный запрет на движения судов.

Напомним, 28 июля глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в центре Таганрога в переулке Лермонтовском, 22, у кафе «Чехов сад» произошел взрыв ракеты. А утром 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле. Их 14-летняя дочь оказалась в больнице.

Министерство обороны России Новороссийск

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Минобороны России заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска. Жители города слышали громкие звуки
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