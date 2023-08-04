Минобороны России заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска. Жители города слышали громкие звуки

В ночь на 4 августа в Новороссийске отразили атаку на военно-морскую базу, сообщили в Минобороны России

Министерство обороны России сообщило, что ночью 4 августа «вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск».

В ведомстве добавили, что атаку отразили — военные визуально обнаружили безэкипажные катера и уничтожили их огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

В 06:45 о случившемся рассказал в своем телеграм-канале глава города Новороссийска Андрей Кравченко. В комментариях горожане написали, что проснулись от громких звуков.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Кубани: