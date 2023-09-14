В Новороссийске 5 тыс. человек одновременно сыграли в «Что? Где? Когда?» и установили рекорд
В Краснодарском крае установили рекорд России по количеству участников игры «Что? Где? Когда?»
Новороссийск попал в Книгу рекордов России. В городе прошла самая массовая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В ней приняли участие 5 тыс. 336 школьников и студентов.
Глава города Андрей Кравченко рассказал, что игра прошла на Центральном стадионе. Новороссийск попал в Книгу рекордов РФ уже второй раз. Как пишет «Российская газета», первый раз в городе установили рекорд по самой массовой игре в шахматы. Партию сыграли 237 человек.
Как писали Юга.ру, в Азовском море ученые зафиксировали рекорд по солености и количеству креветок.
Напомним, 14 сентября в Геленджике, Новороссийске и Крымске не будет воды из-за аварии на Троицком магистральном водоводе.