Из Краснодара и Ростова-на-Дону в Адыгею будет ходить туристический поезд

РЖД запустят новый туристический маршрут в Адыгею «К горам и термам»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 15 сентября сообщил в своем телеграм-канале, что в ноябре в республику начнет курсировать новый туристический поезд «К горам и термам». Он будет ходить по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Майкоп — Хаджох.

«Ранее мы подписали соглашение об участии в проекте «Путешествуй с РЖД». В результате Адыгея включена в маршрут круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа». А теперь наша республика стала участником нового проекта РЖД «К горам и термам», — рассказал Мурат Кумпилов.

По словам главы республики, пассажиры туристического поезда смогут побывать:

в адыгском подворье;

в национальном музее;

в Гузерипле;

на плато Лагонаки;

в Михайло-Афонском монастыре;

на водопадах Руфабго;

в Хаджохской теснине.

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