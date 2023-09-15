Из Краснодара и Ростова-на-Дону в Адыгею будет ходить туристический поезд
РЖД запустят новый туристический маршрут в Адыгею «К горам и термам»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 15 сентября сообщил в своем телеграм-канале, что в ноябре в республику начнет курсировать новый туристический поезд «К горам и термам». Он будет ходить по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Майкоп — Хаджох.
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«Ранее мы подписали соглашение об участии в проекте «Путешествуй с РЖД». В результате Адыгея включена в маршрут круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа». А теперь наша республика стала участником нового проекта РЖД «К горам и термам», — рассказал Мурат Кумпилов.
По словам главы республики, пассажиры туристического поезда смогут побывать:
- в адыгском подворье;
- в национальном музее;
- в Гузерипле;
- на плато Лагонаки;
- в Михайло-Афонском монастыре;
- на водопадах Руфабго;
- в Хаджохской теснине.
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