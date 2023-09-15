Из Краснодара и Ростова-на-Дону в Адыгею будет ходить туристический поезд

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД запустят новый туристический маршрут в Адыгею «К горам и термам»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 15 сентября сообщил в своем телеграм-канале, что в ноябре в республику начнет курсировать новый туристический поезд «К горам и термам». Он будет ходить по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе —  Майкоп — Хаджох.

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«Ранее мы подписали соглашение об участии в проекте «Путешествуй с РЖД». В результате Адыгея включена в маршрут круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа». А теперь наша республика стала участником нового проекта РЖД «К горам и термам», — рассказал Мурат Кумпилов.

По словам главы республики, пассажиры туристического поезда смогут побывать:

  • в адыгском подворье;
  • в национальном музее;
  • в Гузерипле;
  • на плато Лагонаки;
  • в Михайло-Афонском монастыре;
  • на водопадах Руфабго;
  • в Хаджохской теснине.

Как писали ранее Юга.ру, из Сочи в Абхазию запустили турпоезд «Рица».

Железная дорога Майкоп Поезда путешествия РЖД

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