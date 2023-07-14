В Ставропольском крае ищут инвесторов для строительства 17 глэмпингов. Проект оценивают в миллиард рублей

Полюбин со ссылкой на исследование Агентства стратегических инициатив и группы компаний Б1 пишет, что наиболее привлекательным местом для отдыха в 2023 году признан Кавказ — его указали 47% респондентов. Далее идут Крым (46%) и Дальний Восток (38%). По данным чиновника, в регионе реализуют 46 проектов почти на 69 млрд рублей. Самые крупные в Ессентуках, Пятигорске и Новопавловске.

«Пристально смотрим в сторону создания на Ставрополье так называемых глэмпингов как одного из перспективных форматов размещения туристов», — написал Полюбин. Он рассказал, что на Ставрополье разработали концепцию создания 17 модульных отелей, которые построят в горах, в лесу, у воды. Они смогут принимать единовременно 290 человек.

В проект ожидают инвестиций на сумму почти 1 млрд рублей. Срок реализации — около двух лет. Власти планируют включиться в программу бюджетного софинансирования и ищут инвесторов для создания глэмпингов.