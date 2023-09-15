В центре Краснодара для водителей перекроют движение на нескольких улицах

В Краснодаре 16 сентября перекроют участки дорог на время проведения спортивного забега

В Краснодаре 16 сентября пройдет ежегодный легкоатлетический забег «Кросс Нации». Из-за этого в городе временно запретят проезд по некоторым улицам. Также на время проведения мероприятия изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта.

Так, 16 сентября с 6:00 и до окончания забега нельзя будет проехать: по ул. Красной от ул. им. Калинина до ул. Постовой;

по ул. им. Будённого от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской;

по ул. Красноармейской от ул. Длинной до ул. Кузнечной;

по ул. им. Орджоникидзе от ул. Красноармейской до ул. Красной;

по улицам им. Пушкина, Советской, Комсомольской, Мира, им. Ленина, Гимназической, им. Гоголя, Карасунской, им. Чапаева, им. Максима Горького, Пашковской, Длинной на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

С 06:00 и до конца мероприятия 16 сентября изменятся маршруты автобусов: № 37 «Ул. им. Валерия Гассия — Кооперативный рынок» : при движении от Кооперативного рынка автобусы будут следовать по улицам Красноармейской, им. Чапаева, им. Митрофана Седина и далее по маршруту (в обратном направлении путь следования не меняется);

при движении от Кооперативного рынка автобусы будут следовать по улицам Красноармейской, им. Чапаева, им. Митрофана Седина и далее по маршруту (в обратном направлении путь следования не меняется); № 45 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — микрорайон «Губернский»: при движении от ж/д вокзала автобусы проследуют от ул. Мира по улицам Красноармейской, Длинной, им. Янковского, Северной и далее по маршруту (в обратном направлении путь следования не меняется);

№ 67 «Кооперативный рынок — ул. 3-я Целиноградская» и № 106А «Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИС и В»: при движении к Кооперативному рынку будут следовать по ул. Октябрьской до ул. им. Ленина, далее по улицам им. Ленина, им. Кирова, им. Оржоникидзе, Октябрьской, Северной и далее по установленным маршрутам;

2Е изменит схему движения в обоих направлениях. Автобусы проследуют от улицы Красной по улицам Северной, Октябрьской, Мира и далее по маршруту.