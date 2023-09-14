В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и града

На Кубани до 16 сентября включительно прогнозируют сильные дожди и ветер, грозы и град

В Краснодарском крае с 14 по 16 сентября ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Кубани.

В связи с этим спасатели рекомендуют:

при сильном ливне остаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;

при усилении ветра огранить выход из зданий, находиться в помещениях;

во время града по возможности не выходить из дома. Находясь в помещении, держится как можно дальше от окон. Не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.

В случае чрезвычайных ситуаций можно обращаться по номерам 01, 101 или 112.

Напомним, что на Кубани 14 сентября прогнозировали дожди и грозы. Из-за непогоды в Сочи временно закрыли канатные дороги.