В Краснодаре на «Барби» полностью раскупили билеты в два кинозала
14 сентября в кинотеатрах Краснодара начнут показывать фильм «Барби»
Об этом стало известно в начале недели. Фильм будут транслировать в рамках предсеансового обслуживания к российской короткометражке 2021 года «Мавка». На сайте можно увидеть яркий постер, на котором изображен кукольный дом. Кроме того, на сайте местной сети кинотеатров размещено брендирование с кукольными ногами в туфлях на каблуке и пластиковой сумкой.
Накануне выхода фильма в российский прокат журналистка Юга.ру решила посмотреть, покупают ли краснодарцы билеты на сеансы «Мавки». Оказалось, зрители уже раскупили все места на два утренних сеанса в четверг, 14 сентября.
Обновление: Спустя некоторое время Юга.ру проверили указанные два сеанса — на них проданы всего три билета. Возможно, в системе работы сайта случился сбой. И фильм «Барби» не так популярен у краснодарцев, как могло показаться.
Как писали Юга.ру, в конце августа появилась информация, что фильм о самой известной кукле, возможно, не покажут в России. Замглавы Министерства культуры РФ Андрей Малышев заявил, что указанные ленты не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.