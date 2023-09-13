В Краснодаре на «Барби» полностью раскупили билеты в два кинозала

Кадр из трейлера к фильму «Барби» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»

Кадр из трейлера к фильму «Барби» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»

14 сентября в кинотеатрах Краснодара начнут показывать фильм «Барби»

Об этом стало известно в начале недели. Фильм будут транслировать в рамках предсеансового обслуживания к российской короткометражке 2021 года «Мавка». На сайте можно увидеть яркий постер, на котором изображен кукольный дом. Кроме того, на сайте местной сети кинотеатров размещено брендирование с кукольными ногами в туфлях на каблуке и пластиковой сумкой.

Накануне выхода фильма в российский прокат журналистка Юга.ру решила посмотреть, покупают ли краснодарцы билеты на сеансы «Мавки». Оказалось, зрители уже раскупили все места на два утренних сеанса в четверг, 14 сентября.

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

Обновление: Спустя некоторое время Юга.ру проверили указанные два сеанса — на них проданы всего три билета. Возможно, в системе работы сайта случился сбой. И фильм «Барби» не так популярен у краснодарцев, как могло показаться.

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru