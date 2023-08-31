Барби, у нас отмена. Фильм о самой известной кукле, возможно, не покажут в России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Барби» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»
    Кадр из трейлера к фильму «Барби» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков 1 августа направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагал принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран

Сделать он это хотел для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах голливудские ленты, в том числе нашумевшие «Барби» о самой известной в мире кукле и «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы.

В ответе замглавы Министерства культуры РФ Андрея Малышева говорится, что указанные ленты не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе отмечается, что российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами.

Ранее сообщалось, что «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться в российских кинотеатрах гораздо позже мировой премьеры. Позже в студии озвучки и дубляжа Red Head Sound заявили, что кино о кукле в России могут показать уже 9 сентября. Киносеансы должны были пройти по схеме так называемого предсеансного обслуживания, как было с «Аватаром».

Афиша Кино Кинопрокат

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