«Как вы живете?» Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков на концерте в Краснодаре возмутился пробками в городе

«Я в Москве не попадал в такие пробки. Это кошмар просто! Как вы живете?», — заявил Жуков во время выступления в «Баскет-холле».

Он добавил, что добирался до комплекса 2 часа 10 минут. По словам зрителей, выступление артиста началось с 45-минутным опозданием.

«Людей было очень много. Жуков сказал, что больше 7 тыс. человек. Мы с мужем продержались только 45 минут. Нам билеты подарили на танцпол, там просто нереально было находиться. Хотя билеты стоили 4800 рублей. Мой муж заходил смотреть цены, перекупы продавали их по 30тыс. рублей», — рассказала журналистке Юга.ру одна из зрительниц концерта группы «Руки Вверх!».