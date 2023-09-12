В Краснодаре состоится концерт «Монологи мужчины»

Зрители услышат смешные, трогательные, суровые и романтичные монологи из литературы и кинофильмов в исполнении Ильи Сердюкова. В программе тексты Евгения Гришковца и Вуди Аллена, отрывки из лент «Запах женщины» и «Жизнь Дэвида Гейла», а также пьесы «Паника. Мужчина на грани нервного срыва». Музыкальная программа от пианистки и певицы будет состоять из джазовых и современных произведений.

Начало в 20:30. Стоимость билета 1700 рублей, в него входят бокал напитка и три вида закусок на выбор. Запись по телефону +7 (900) 177-79-99. Бар «Винодер» находится по адресу улица Кубанская Набережная, 39/2.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 сентября состоится интерактивная экскурсия «Город женщин». Ольга Кожевникова расскажет всё про судьбы, трагедии, успехи и борьбу за права женщин в кубанской столице.