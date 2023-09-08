В Краснодарском крае выявили три очага африканской чумы свиней

На Кубани уже локализовали два очага с африканской чумой свиней. Специалисты обнаружили новый очаг

В оперштабе Краснодарского края 7 сентября сообщили, что в регионе зарегистрировали уже три очага с африканской чумой свиней.

Новый очаг выявили в Крыловском районе на территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское».

Ранее вспышки заболевания локализовали в двух районах. Больных животных выявили на свинотоварных фермах «Импульс» хутора Большая Лопатина Кущевского района и бригады №5 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района.

Также в одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, в которых обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней. Продукцию уничтожили, магазин продезинфицировали. Сейчас он закрыт.

Африканская чума свиней (АЧС) — смертельная болезнь свиней, которая поражает домашних и диких свиней. Болезнь не представляет угрозы для здоровья человека, но влияет на благополучие животных, вызывая серьезные производственные и экономические потери и угрожая продовольственной безопасности во всем мире.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2022 года очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ейском районе.