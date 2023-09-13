Краснодарцев научат заваривать мухоморы

Краснодарский край

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  • Мухомор © Фото wirestock, Freepik.com
    Мухомор © Фото wirestock, Freepik.com

В Краснодаре в чайном клубе «Ча Дао» 15 сентября состоится мухоморный джем

Гостей ждет знакомство с этим ядовитым грибом, лекция о его свойствах и дегустация напитка. После этого состоится музыкальный джем. Можно приносить свои инструменты, если их нет — выдадут на месте.

Красный мухомор — один из самых узнаваемых грибов, относящийся к ядовитым видам. Часто растет под березами, соснами и елями. Эти грибы можно увидеть в период с конца лета до начала зимы. Его яркая шляпка выглядит угрожающе и предостерегает животных об опасности. Однако люди давно используют мухомор в медицине и косметологии. Так, из этого гриба готовят настойки, вытяжки, мази и кремы.

Начало встречи в 19:00. Стоимость 1000 рублей, оплата на входе. Чайный клуб «Ча Дао» находится по адресу улица Рашпилевская, 63.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 сентября состоится интерактивная экскурсия «Город женщин». Ольга Кожевникова расскажет всё про судьбы, трагедии, успехи и борьбу за права женщин в кубанской столице.

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