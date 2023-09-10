Краснодарцев приглашают на экскурсию «Город женщин»

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Бабенко, unsplash.com
    © Фото Владимира Бабенко, unsplash.com

В Краснодаре 17 сентября состоится интерактивная экскурсия «Город женщин»

Ольга Кожевникова расскажет всё про судьбы, трагедии, успехи и борьбу за права женщин в кубанской столице. На какой работе дамы не могли трудиться в Екатеринодаре, какая уроженка города приложила руку к шедевру мирового кино, могла ли женщина быть мужчиной — об этом и многом другом узнают участники экскурсии и смогут посмотреть на знакомые здания с другого ракурса.

Начало в 10:00, встреча группы у памятника Екатерине II. Стоимость 800 рублей, запись по телефону +7 (902) 634-99-76. Количество мест ограничено.

Как писали Юга.ру, проект «Литцентр» 16 сентября организует в парке «Краснодар» интерактивную книжную экскурсию. На прогулке участники узнают не только скрытый смысл локаций, но и совершат литературное путешествие.

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