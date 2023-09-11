В Краснодарском крае завершились выборы. Рассказываем, что происходило на избирательных участках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани прошли муниципальные выборы. В соцсетях сообщают о нарушениях на участках и нападениях на сотрудников ТИК

В Краснодарском крае 10 сентября завершилось голосование на муниципальных выборах. По данным кубанского избиркома, активность 10 сентября по состоянию на 18:00 составила 41,8%.

Сейчас идет подсчет голосов. Отмечается, что на участках работали 3,5 тыс. наблюдателей. В мэрии Краснодара сообщили, что, по предварительным данным ТИК Центральная, общая явка по Краснодару по итогам двух дней составила 18,2% избирателей.

Вот о каких нарушениях на выборах в Краснодаре сообщают в соцсетях:

По словам очевидцев, в Новороссийске на сотрудников избирательной кампании напали:

Вот, что еще происходило в Новороссийске:

Эти кадры были сняты в Геленджике:

Как писали Юга.ру, жители Кубани выбирали 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. На что жаловались в первый день выборов, Юга.ру писали здесь.

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В Краснодарском крае завершились выборы. Рассказываем, что происходило на избирательных участках
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