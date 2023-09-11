В Краснодарском крае завершились выборы. Рассказываем, что происходило на избирательных участках
На Кубани прошли муниципальные выборы. В соцсетях сообщают о нарушениях на участках и нападениях на сотрудников ТИК
В Краснодарском крае 10 сентября завершилось голосование на муниципальных выборах. По данным кубанского избиркома, активность 10 сентября по состоянию на 18:00 составила 41,8%.
Сейчас идет подсчет голосов. Отмечается, что на участках работали 3,5 тыс. наблюдателей. В мэрии Краснодара сообщили, что, по предварительным данным ТИК Центральная, общая явка по Краснодару по итогам двух дней составила 18,2% избирателей.
Вот о каких нарушениях на выборах в Краснодаре сообщают в соцсетях:
По словам очевидцев, в Новороссийске на сотрудников избирательной кампании напали:
Вот, что еще происходило в Новороссийске:
Эти кадры были сняты в Геленджике:
Как писали Юга.ру, жители Кубани выбирали 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. На что жаловались в первый день выборов, Юга.ру писали здесь.