В Краснодарском крае завершились выборы. Рассказываем, что происходило на избирательных участках

На Кубани прошли муниципальные выборы. В соцсетях сообщают о нарушениях на участках и нападениях на сотрудников ТИК

В Краснодарском крае 10 сентября завершилось голосование на муниципальных выборах. По данным кубанского избиркома, активность 10 сентября по состоянию на 18:00 составила 41,8%.

Сейчас идет подсчет голосов. Отмечается, что на участках работали 3,5 тыс. наблюдателей. В мэрии Краснодара сообщили, что, по предварительным данным ТИК Центральная, общая явка по Краснодару по итогам двух дней составила 18,2% избирателей.

Вот о каких нарушениях на выборах в Краснодаре сообщают в соцсетях: