В Сочи пройдет выставка камней и ювелирных изделий

Краснодарский край

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  • Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

В Зимнем театре Сочи 15 сентября откроется выставка камнерезного и ювелирного искусства «Вера, надежда, любовь»

Свои работы представят более 40 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других регионов страны. Зрители увидят более 100 камнерезно-ювелирных композиций, воплощенных в различной тематике: трансформеры, резные миниатюры, формы античной мифологии.

Выставка продлится по 25 октября 2023 года. 16, 17 и 18 сентября в рамках выставочного проекта будут проходить лекции и мастер-классы от художников-ювелиров. Приобрести билет можно в кассе театра. Стоимость посещения 100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Новороссийском планетарии имени Гагарина 12 сентября откроется выставка «Ракеты. Корабли. Люди». Она посвящена истории достижений космической отрасли и людям, которые внесли вклад в покорение космоса.

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