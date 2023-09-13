В парке «Краснодар» пройдет концерт при свечах

На концерте зрители услышат лучшие произведения Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Яна Тирсена. Среди артистов Татьяна Попова и Ольга Голышева (скрипка), Сергей Клепиков (альт), Александра Старкова (виолончель), Елена Мурзакова (фортепиано), Александр Чепелев (контрабас).

Концепция концерта сфокусирована на создании атмосферы тепла, гармонии, магии. Чтобы достичь этого, на мероприятии зажигаются десятки свечей.

«Наша цель — создать неповторимую атмосферу, которая доставит нашим гостям максимум удовольствия и наслаждения. Мы создали уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства, чтобы вдохновлять гостей и создавать в них яркие эмоции», — рассказала продюсер Ангелина Стипиди.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1500 рублей, купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 15 и 17 сентября покажут спектакль «Ты всегда будешь видеть меня» по мотивам пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями». Зрители увидят размышления о человеке и неизбежности выбора, о добре и зле на примере трёх героев, оказавшихся в замкнутом пространстве.