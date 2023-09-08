В Краснодаре покажут спектакль «Ты всегда будешь видеть меня» по пьесе философа Жан-Поля Сартра

В краснодарском арт-пространстве «Свои» 15 и 17 сентября покажут спектакль «Ты всегда будешь видеть меня» по мотивам пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями»

Зрители увидят размышления о человеке и неизбежности выбора, о добре и зле на примере трёх героев, оказавшихся в замкнутом пространстве. Музыку для этого спектакля специально написали Руслан Просвирин и Сергей Ефименко, режиссером выступил Антон Калашников.

Роли в постановке исполнили Светлана Вайсхайм, Ангелина Калашникова и Денис Агарков.

Жан-Поль Сартр — французский философ-экзистенциалист, писатель, драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года, от которой отказался. Написал множество работ, самые известные из которых «Экзистенциализм — это гуманизм» и «Тошнота».



В оригинале пьесы «За закрытыми дверями» в замкнутом пространстве оказываются журналист Гарсен, богачка Эстель и почтовая служащая Инес. Все трое на протяжении жизни делали ужасные вещи и осознают это, при этом никто из них ни о чём не жалеет.

15 сентября начало в 20:00, 17 сентября в 19:30. Стоимость билетов 900-1100 рублей, заказать можно по телефону +7 (918) 353-26-31. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская 5В, литер Х, 4 этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Доме творчества Владимира Высоцкого 30 сентября состоится музыкально-поэтический вечер. Прозвучат стихи и романсы на строки Андрея Белого, Александра Блока, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой.