В Новороссийске откроется выставка «Ракеты. Корабли. Люди». Покажут макеты космических кораблей

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Фото, видео Новороссийска и его окрестностей»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Фото, видео Новороссийска и его окрестностей»

В Новороссийском планетарии имени Гагарина 12 сентября откроется выставка «Ракеты. Корабли. Люди»

Ее проведут в честь 185-летия Новороссийска, 80-летия его освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 50-летия со дня присвоения звания «Город-герой». Она посвящена истории достижений космической отрасли и людям, которые внесли вклад в покорение космоса.

Институт космических исследований и Роскосмос предоставляют Новороссийску на месяц экспонаты космической техники. Также Роскосмос дарит городу настоящую капсулу спускаемого аппарата.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 сентября состоится интерактивная экскурсия «Город женщин». Ольга Кожевникова расскажет всё про судьбы, трагедии, успехи и борьбу за права женщин в кубанской столице. 

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В Новороссийске откроется выставка «Ракеты. Корабли. Люди». Покажут макеты космических кораблей
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