В Новороссийске откроется выставка «Ракеты. Корабли. Люди». Покажут макеты космических кораблей

Ее проведут в честь 185-летия Новороссийска, 80-летия его освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 50-летия со дня присвоения звания «Город-герой». Она посвящена истории достижений космической отрасли и людям, которые внесли вклад в покорение космоса.

Институт космических исследований и Роскосмос предоставляют Новороссийску на месяц экспонаты космической техники. Также Роскосмос дарит городу настоящую капсулу спускаемого аппарата.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 сентября состоится интерактивная экскурсия «Город женщин». Ольга Кожевникова расскажет всё про судьбы, трагедии, успехи и борьбу за права женщин в кубанской столице.