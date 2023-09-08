Перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края образовалась двухчасовая пробка
На пути из Крыма в Краснодарский край 8 сентября скопился большой затор
Перед Крымским мостом со стороны Керчи к 15 часам 8 сентября затор достиг 5 км. Как сообщают в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту, ожидание занимает примерно два часа. В очереди стоят 500 автомобилей.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле по мосту. Пострадала их 14-летняя дочь. Окончание первого этапа восстановительных работ Крымского моста запланировано на 15 сентября.
После открытия разрушенной части перекроют ту, по которой сейчас осуществляется движение. Её планируют сделать к 1 ноября.
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