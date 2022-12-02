В Ейском районе вспышка африканской чумы свиней, власти ввели карантин

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Очагом признали предприятие в поселке Степном

Очаг африканской чумы свиней выявили в свиноводческом центре «Торговый дом «Ясени».

В карантинную зону в радиусе 10 км от эпицентра вошли восемь населенных пунктов — Степной, Яснопольский, Рассвет, Симоновка, Александровка, Широчанка, Садовый и Зеленая Роща.

Как сообщили в администрации Ейского района, сейчас проводят мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очагов АЧС. Для человека заболевание не опасно.

Напомним, как писали Юга.ру, в 2011 году из-за африканской чумы в Крыловском районе уничтожили почти 10 тысяч свиней. А в Адыгее два года назад уничтожили около 2,6 тонн замороженной мясной продукции из-за найденного в ней вируса АЧС.

Африканская чума свиней Ейский район Животноводство

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В Ейском районе вспышка африканской чумы свиней, власти ввели карантин
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