Бастрыкин запросил у кубанского СК доклад о сроках завершения расследования дела о свалке в станице Полтавской

В официальном аккаунте Следственного комитета в телеграме 26 августа появилось сообщение о том, что председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении природоохранного законодательства в Краснодарском крае. А именно — «доклад о сроках завершения расследования уголовного дела».

Дело о свалке в станице Полтавской в очередной раз привлекло внимание федерального аппарата ведомства после публикации в сети видеозаписи с обращением мужчин в форме, которые сообщают, что находятся на СВО. Они обратились к главе СК России, генпрокурору страны и президенту с просьбой решить экологическую проблему в станице Полтавской.