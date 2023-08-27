Бастрыкин запросил у кубанского СК доклад о сроках завершения расследования дела о свалке в станице Полтавской
Глава СК России снова обратил внимание на расследование дела о нарушении природоохранного законодательства в Краснодарском крае
В официальном аккаунте Следственного комитета в телеграме 26 августа появилось сообщение о том, что председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении природоохранного законодательства в Краснодарском крае. А именно — «доклад о сроках завершения расследования уголовного дела».
Дело о свалке в станице Полтавской в очередной раз привлекло внимание федерального аппарата ведомства после публикации в сети видеозаписи с обращением мужчин в форме, которые сообщают, что находятся на СВО. Они обратились к главе СК России, генпрокурору страны и президенту с просьбой решить экологическую проблему в станице Полтавской.
«В связи со сбросом отходов производства и потребления на непредназначенную для этого территорию, фильтрат попадает в почву и грунтовые воды, приводя к загрязнению расположенных рядом рисовых полей. Несмотря на установление наличия в выращиваемой растительной продукции вредных веществ, мер к ликвидации полигона не предпринимается. Захоронение мусорных отходов не прекращено, жители станицы из-за неблагоприятной экологической обстановки страдают заболеваниями», — описывает СК проблему, о которой несколько лет говорят жители станицы.
Непокорная станица Полтавская:
«Ситуация получила распространение в СМИ. Ранее Председатель СК России поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении.
Напомним, в мае 2023 года Бастрыкин также требовал доложить о расследовании дела о нарушениях на мусорном полигоне в станице Полтавской Краснодарского края.
В комментариях развернулся диалог жителей и следователя. Следователь отдела дежурных следователей СУ СКР по Краснодарскому краю А. Момот написал:
«Установлено, что по завершению сбора урожая ежегодно производится химический анализ образцов зерно-бобовых и масличных культур с целью установления их соответствия ГОСТ. С 2002 года ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области зерно-бобовых и масличных культур, при исследовании образцов данных культур установлено, что они соответствуют ГОСТам».
Еще он отметил, что за последние пять лет отравлений граждан, связанных с употреблением зерновых культур, в том числе и риса, в Красноармейском районе не зарегистрировано. Следователь добавил, что уголовное дело не завершено производством, предварительное следствие продолжается.
Как недавно писали Юга.ру, жители станицы Полтавской переживают из-за расширения площади мусорного полигона и просят помощи у Лукашенко.
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