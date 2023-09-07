Краснодарские разработчики показали геймплей компьютерного хоррора Pine Harbor

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео youtu.be/ETnZyUzwSj0?si=7SGeW_p0aK79etDt
    © Кадр из видео youtu.be/ETnZyUzwSj0?si=7SGeW_p0aK79etDt

Краснодарская студия Vision Forge представила геймплей своего хоррор-шутера Pine Harbor

Разработчики новой компьютерной игры Pine Harbor показали геймплей хоррора. Ролик разместили на ютуб-канале IGN.

Сюжет игры строится на том, что после катастрофы небольшой город превращается в место, где обитают различные существа, похожие на зомби. Игрок должен бороться с ними и помочь другим жителям Пайн-Харбора.

Сюжетно игра представляет «открытый мир». То есть, персонаж может перемещаться по карте куда угодно и не будет сильно ограничен сценарием.

Разработчики планируют выпустить игру в конце 2023 года. Конкретной даты релиза пока нет. Хоррор будет доступен только для ПК.

Как писали Юга.ру, первые кадры видеоигры показали весной этого года. Официальная презентация шутера прошла в мае. 

Интернет Компьютеры

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Краснодарские разработчики показали геймплей компьютерного хоррора Pine Harbor
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