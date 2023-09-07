Краснодарские разработчики показали геймплей компьютерного хоррора Pine Harbor

Сюжет игры строится на том, что после катастрофы небольшой город превращается в место, где обитают различные существа, похожие на зомби. Игрок должен бороться с ними и помочь другим жителям Пайн-Харбора.

Сюжетно игра представляет «открытый мир». То есть, персонаж может перемещаться по карте куда угодно и не будет сильно ограничен сценарием.

Разработчики планируют выпустить игру в конце 2023 года. Конкретной даты релиза пока нет. Хоррор будет доступен только для ПК.

Как писали Юга.ру, первые кадры видеоигры показали весной этого года. Официальная презентация шутера прошла в мае.