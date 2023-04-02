Краснодарская студия опубликовала первые кадры новой видеоигры

Краснодарский край

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  • Кадр из игры Pine Harbor от краснодарской студии Vision Forge © Скриншот видео YouTube-канала Vision Forge, www.youtube.com/watch?v=_k7T6iElmKE
    Кадр из игры Pine Harbor от краснодарской студии Vision Forge © Скриншот видео YouTube-канала Vision Forge, www.youtube.com/watch?v=_k7T6iElmKE

Разработчики из Краснодара показали первый трейлер своей новой компьютерной игры – Pine Harbor

Краснодарская игровая студия Vision Forge опубликовала первый тизер своей новой игры Pine Harbor.

Игра представляет собой «стрелялку» от первого лица в жанре ужасов. Действие происходит в городке Пайн-Харбор, затерянном среди горных лесов. Графика игры базируется на движке Unreal Engine 5. Сюжетно она представляет собой так называемый «открытый мир»: персонаж волен перемещаться по карте куда угодно, не будучи жестко ограниченным в плане сценария.

Как сообщает «КоммерсантЪ», выпуск игры запланирован на конец 2023 года, а через месяц, в мае, запланирована официальная презентация Pine Harbor студией Vision Forge.

Напомним, что вчера мэрия Краснодара решила выставить на общественные слушания вопрос о запрете в городской черте вывесок на иностранных языках.

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