Жители Краснодарского края рассказали, довольны ли своей работой и руководством

Большинство (87%) считает рабочие задачи интересными. Сотрудники региона оценивают увлекательность задач на 3,8 по пятибалльной шкале. Самые интересные поручения можно найти в закупках, строительстве розничной торговле и медицине.



Половина опрошенных утверждает, что обладает высоким уровнем эмоционального интеллекта — управляет своими эмоциями, отстаивает личные границы. Среди граждан от 55 лет и старше таких 55%, а среди поколения 18-24 лет — 52%. Наиболее развит этот навык у работников сфер безопасности и розничной торговли.



Жители Краснодарского края оценивают действия начальства по степени мотивации на 3,4 из 5. Также 73% отмечают, что руководство поддерживает положительный настрой в команде. Отсутствием позитивного фона на работе отличаются шефы безопасности и закупок. Их оценили на 2,9 и 3,1 баллов. 66% опрошенных считают, что их руководители ориентированы на развитие подчиненных и наставничество.



«Как показывают результаты многочисленных опросов, главная задача руководителя — гармонизировать отношения между коллегами, суметь направить усилия на приоритетный для компании результат. Молодежь уделяет большое внимание ментальному благополучию, а чем старше становятся кандидаты, тем важнее для них физическое здоровье, социальная сфера. Люди сами подсказывают работодателям, как они хотят, чтобы о них позаботились. И компаниям нужно уметь этим пользоваться», — прокомментировала руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы на юге Екатерина Никифорова.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным аналитиков, четверть жителей страдают от головной боли из-за шума на работе.