В Краснодаре на выходных пройдет ярмарка книг издательства «МИФ»

Посетителей ждут книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, издания серии «Мифы от и до» и «Главное в истории», детективы, фэнтези и классика в оформлении молодых иллюстраторов, проза, комиксы, художественная и научно-популярная литература для детей всех возрастов.

Также в программе несколько лекций. 9 сентября в 13:00 будет встреча «Как создать фантастический мир, в который поверят. Опыт писательницы Евгении Штольц». Екатерина Степанова, в библиотеке которой более 200 книг издательства «МИФ», расскажет, как гармонично соединить диаметрально противоположных персонажей в одной истории и создать фантастический мир, в который поверят.

9 сентября в 15:00 стартует лекция Валерии Мартьяновой «Ботаника в культуре: мифы, легенды и предания о растениях юга». В тот же день в 17:00 встреча «Презентация как искусство: делаем слайды, после которых вас запомнят». Ольга Королёва расскажет и покажет, как гору текста превратить в интересную историю, где искать классные фото, как сочетать цвета, поделится простыми и эффектными приемами подачи информации.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00 по адресу улица Коммунаров, 268, литер В. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, проект «Литцентр» 16 сентября организует в парке «Краснодар» интерактивную книжную экскурсию. На прогулке участники узнают скрытый смысл локаций и совершат литературное путешествие.