В Краснодарском крае в ближайшие дни ощутимо похолодает

На Кубани 7 сентября прогнозируют дождь с грозой. Ночью и утром местами будет туманно

В Краснодарском крае 7 сентября ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ночью и утром возможен туман, сообщает ЦГМС региона.

Ветер северной четверти 5-10 м/с, порывы до 12-14 м/с. На Черноморском побережье ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами достигнет 15-18 м/с.



Температура воздуха на Кубани ночью 12-17 °С. На Азовском побережье 15-20 °С, а днем 25-30 °С. В горах ночью 6-11 °С, днем 16-21 °С. На Черноморском побережье ночью 16-21 °с, днём 26-31 °С.



По данным синоптиков, в Краснодаре 7 сентября ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 28-30 °С.

Специалисты Краснодарского ЦГМС также рассказали об изменении погодных условий в крае. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани, в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха. Похолодает уже вечером 7 сентября.

Как писали ранее Юга.ру, 6 сентября в Анапе из-за ветра запретили надувные плавсредства, а Азовское море остыло до 20 °C.