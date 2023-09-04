В Краснодаре пройдет музыкальный вечер, посвященный поэтам Серебряного века

Он посвящен младосимволистам и акмеистам. Прозвучат стихи и романсы на строки Андрея Белого, Александра Блока, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой.

Серебряный век объединил в себе несколько разнородных течений: символизм, футуризм, имажинизм и другие. Хронологические рамки этого литературного периода остаются лишь условными — со второй половины 1890-х по первое двадцатилетие 20 века. Среди ярких представителей периода — Владимир Маяковский, Сергей Мережковский, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Сергей Есенин.

Начало в 18:00. Стоимость посещения 300 рублей. Дом творчества Владимира Высоцкого находится по адресу улица Бабушкина, 295.

Как писали Юга.ру, во дворе Краснодарского музея имени Коваленко презентовали проект «Букет вершин». Он приурочен к 75-летию со дня рождения заслуженного художника России Сергея Дудко. Главная тема творчества мастера — романтический пейзаж высокогорья. Представлено 47 работ.