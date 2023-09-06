Жители Новороссийска 6 сентября могут услышать звуки стрельбы

В Новороссийске проведут учения со стрельбой

Администрация Новороссийска предупредила жителей о проведении учений силами Новороссийской военно-морской базы. Горожане 6 сентября могут услышать звуки стрельбы. В мэрии призывают сохранять спокойствие. Учения проведут с 11 до 13 часов. Жителей просят соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ.

Новороссийская военно-морская база — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота в Цемесской бухте в порту Новороссийска.