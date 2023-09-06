Жители Новороссийска 6 сентября могут услышать звуки стрельбы

Краснодарский край

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  • Новороссийская бухта © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Новороссийская бухта © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Новороссийске проведут учения со стрельбой

Администрация Новороссийска предупредила жителей о проведении учений силами Новороссийской военно-морской базы.

Горожане 6 сентября могут услышать звуки стрельбы. В мэрии призывают сохранять спокойствие.

Учения проведут с 11 до 13 часов. Жителей просят соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ.

Новороссийская военно-морская база — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота в Цемесской бухте в порту Новороссийска.

Напомним, в ночь на 4 августа в Новороссийске отразили атаку на военно-морскую базу, сообщили в Минобороны России. Подробнее можно прочитать здесь.

Новороссийск Учения Черное море

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Жители Новороссийска 6 сентября могут услышать звуки стрельбы
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