Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм Ингмара Бергмана «Персона»

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с YouTube-канала «iVideos»
    © Скриншот видео с YouTube-канала «iVideos»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 сентября состоится показ и обсуждение экзистенциальной драмы Ингмара Бергмана «Персона»

Это шведский чёрно-белый камерный фильм, снятый режиссером в 1996 году. Многие критики считают картину одной из величайших, созданных когда-либо. Фильм повлиял на творчество многих более поздних кинематографистов, в том числе Роберта Олтмена и Дэвида Линча.

Знаменитая актриса Элизабет Фоглер внезапно перестает разговаривать посередине спектакля, в котором играла. Никто не понимает, что с ней происходит, а психиатр решает, что девушка находится в оцепенении. Чтобы Элизабет вышла из этого состояния, он отправляет её с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка, сестра Альма, постоянно разговаривает и рассказывает истории из своей жизни.

Начало в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 12-13 сентября покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» по мотивам одноименной пьесы Федерико Гарсия Лорки. После смерти главы семейства его жена налагает восьмилетний траур на всех родственников.

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