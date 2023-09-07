Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм Ингмара Бергмана «Персона»

Это шведский чёрно-белый камерный фильм, снятый режиссером в 1996 году. Многие критики считают картину одной из величайших, созданных когда-либо. Фильм повлиял на творчество многих более поздних кинематографистов, в том числе Роберта Олтмена и Дэвида Линча.

Знаменитая актриса Элизабет Фоглер внезапно перестает разговаривать посередине спектакля, в котором играла. Никто не понимает, что с ней происходит, а психиатр решает, что девушка находится в оцепенении. Чтобы Элизабет вышла из этого состояния, он отправляет её с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка, сестра Альма, постоянно разговаривает и рассказывает истории из своей жизни.

Начало в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.