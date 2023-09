В Краснодаре состоится симфоническое шоу с хитами группы ABBA

Это новый продюсерский проект Event Road Music (создатели симфонических шоу «Богемская рапсодия» и Floyd Universe).

В 2022 году исполнилось 50 лет знаменитой шведской группе ABBA. Это один из самых успешных поп–коллективов в мире за всю историю музыки, записи группы были проданы тиражом более 350 млн экземпляров. Многим с детства знакомы хиты Dancing Queen, Money, Money, Money, Mamma Mia, SOS, Take a Chance On Me и другие. Они и многие другие прозвучат на концерте ABBA Mia.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1200-3500, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.