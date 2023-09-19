В Краснодаре состоится симфоническое шоу с хитами группы ABBA

Краснодарский край

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  • Шоу ABBA Mia © Скриншот видео с YouTube-канала «ABBA-Mia»
    Шоу ABBA Mia © Скриншот видео с YouTube-канала «ABBA-Mia»

В Центральном концертном зале Краснодара 4 декабря состоится концерт ABBA Mia

Это новый продюсерский проект Event Road Music (создатели симфонических шоу «Богемская рапсодия» и Floyd Universe).

В 2022 году исполнилось 50 лет знаменитой шведской группе ABBA. Это один из самых успешных поп–коллективов в мире за всю историю музыки, записи группы были проданы тиражом более 350 млн экземпляров. Многим с детства знакомы хиты Dancing Queen, Money, Money, Money, Mamma Mia, SOS, Take a Chance On Me и другие. Они и многие другие прозвучат на концерте ABBA Mia.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1200-3500, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

Напомним, в Центральном концертном зале Краснодара 12 ноября состоится гастрольный танцевальный спектакль в стиле frame up «Портрет Дориана Грея».

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В Краснодаре состоится симфоническое шоу с хитами группы ABBA
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