В Краснодаре покажут танцевальный спектакль «Портрет Дориана Грея»

В основе лежит знаменитый одноименный роман Оскара Уайльда. В нем главный герой выражает желание, чтобы его портрет старел, а он всегда оставался молодым. После чего Дориан знакомится с лордом Генри Уоттоном и попадает под влияние его порочных идей.

Зрители увидят уникальную постановку, в которой все роли исполняют девушки. Сюжетная линия простроена так, что танцоры обезличены и не разделены на мужчин и женщин.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1300-3500, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.