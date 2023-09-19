В Краснодаре покажут танцевальный спектакль «Портрет Дориана Грея»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта frameup-creation.ru
    © Скриншот фото с сайта frameup-creation.ru

В Центральном концертном зале Краснодара 12 ноября состоится гастрольный танцевальный спектакль в стиле frame up «Портрет Дориана Грея»

В основе лежит знаменитый одноименный роман Оскара Уайльда. В нем главный герой выражает желание, чтобы его портрет старел, а он всегда оставался молодым. После чего Дориан знакомится с лордом Генри Уоттоном и попадает под влияние его порочных идей.

Зрители увидят уникальную постановку, в которой все роли исполняют девушки. Сюжетная линия простроена так, что танцоры обезличены и не разделены на мужчин и женщин.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1300-3500, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

Напомним, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 12 октября и 14 декабря состоятся концерты струнного оркестра с хором в память о ключевой фигуре российской панк-культуры — группе «Король и Шут».

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