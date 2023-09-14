В Краснодаре певец Рене Де Ла Гард исполнит хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Далиды, Лары Фабиан и Патрисии Каас
В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 27 сентября состоится гастрольное выступление французского певца Рене Де Ла Гарда
Помимо собственных песен он представит программу «Под небом Парижа». Прозвучат известные на весь мир хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Ива Монтаны, Эдит Пиаф, Далиды, Лары Фабиан и Патрисии Каас.
Рене Де Ла Гард начинал свою карьеру как диджей в дискотеках французской Ривьеры на Лазурном берегу. После знакомства со звездой мюзикла «Бриолин» Оливией Ньютон-Джон он решил заниматься вокалом, после чего кардинально изменил свою карьеру.
Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 800-2500 рублей, купить можно здесь. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.
Как писали Юга.ру, в краснодарском пространстве «Пустое место» 28 октября состоится культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны». Ведущие будут рассказывать истории из жизни трех великих женщин и связывать их с реальностью.