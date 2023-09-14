В Краснодаре певец Рене Де Ла Гард исполнит хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Далиды, Лары Фабиан и Патрисии Каас

Помимо собственных песен он представит программу «Под небом Парижа». Прозвучат известные на весь мир хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Ива Монтаны, Эдит Пиаф, Далиды, Лары Фабиан и Патрисии Каас.

Рене Де Ла Гард начинал свою карьеру как диджей в дискотеках французской Ривьеры на Лазурном берегу. После знакомства со звездой мюзикла «Бриолин» Оливией Ньютон-Джон он решил заниматься вокалом, после чего кардинально изменил свою карьеру.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 800-2500 рублей, купить можно здесь. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.

Как писали Юга.ру, в краснодарском пространстве «Пустое место» 28 октября состоится культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны». Ведущие будут рассказывать истории из жизни трех великих женщин и связывать их с реальностью.