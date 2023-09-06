В Краснодаре состоится культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны»

Краснодарский край

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  • Микрофон © Фото с сайта pixabay.com
    Микрофон © Фото с сайта pixabay.com

В краснодарском пространстве «Пустое место» 28 октября состоится культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны»

Это будет уникальный вечер, на котором ведущие будут рассказывать истории из жизни трех великих женщин и связывать их с реальностью. Зрители узнают, почему драма Жанны Д’Арк в наши дни актуальна как никогда, каким образом Папесса Иоанна стала главой католической церкви и при чем здесь мужчины, как верховная жрица вуду Мария Лаво из обычной парикмахерши стала признанной ведьмой страны.

Также ведущие расскажут, как женщины пережили святую инквизицию, но до сих пор сталкиваются с ней в реальной жизни. Филолог Анастасия Чернова будет раскрывать исторические мифы, а сексолог Анна Клименко докажет, что ангельское и демоническое есть в каждом из нас.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 2000-3500 рублей, купить можно по ссылке. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Доме творчества Владимира Высоцкого 30 сентября состоится музыкально-поэтический вечер, посвященный младосимволистам и акмеистам. Прозвучат стихи и романсы на строки Андрея Белого, Александра Блока, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой.

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В Краснодаре состоится культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны»
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