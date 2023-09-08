Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Осень в Нью-Йорке»

В краснодарском ресторане Villa Verde 13 сентября под открытым небом покажут мелодраму «Осень в Нью-Йорке»

Седеющий ловелас, прожжённый циник и хозяин нью-йоркского ресторана Уилл Кин ради сиюминутного развлечения знакомится с 22-летней Шарлоттой, годящейся ему в дочери. В тот день девушка отмечала день рождения в компании друзей в его заведении. Однако неожиданно между Уиллом и Шарлоттой вспыхивают сильные чувства. Только вот есть одно но — из-за болезни сердца девушке осталось жить примерно год.

Главные роли в фильме исполнили Ричард Гир и Вайнона Райдер.

После показа психолог и гештальт-терапевт Екатерина Шевчук обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:00, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.