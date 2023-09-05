Матч «Сочи» со «Спартаком» решили перенести со стадиона Фишт из-за состояния газона

Краснодарский край

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  • Стадион «Фишт» © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    Стадион «Фишт» © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Собрание РПЛ заявило о переносе матчей между командами «Сочи» и «Спартак»

Предыстория: На стадионе «Фишт» в Сочи 27 августа прошел футбольный матч «Локомотива» и «Сочи». После него спортсмены заявили, что поле находится в плохом состоянии. Директор арены объяснил это погодой.

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Теперь футбольный клуб «Спартак» будет играть против «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в восьмом туре Мир РПЛ. Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в апреле 2024 года в 24-ом туре.

Напомним, что газон на «Фиште» поменяли в декабре 2022 года. Для игр поле было готово в феврале 2023 года. 

Как писали ранее Юга.ру, нападающий ФК «Краснодар» будет играть за греческий клуб.

Сочи Спорт ФК «Сочи» ФК «Спартак» Футбол

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