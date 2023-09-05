Матч «Сочи» со «Спартаком» решили перенести со стадиона Фишт из-за состояния газона

Предыстория: На стадионе «Фишт» в Сочи 27 августа прошел футбольный матч «Локомотива» и «Сочи». После него спортсмены заявили , что поле находится в плохом состоянии. Директор арены объяснил это погодой.

Российская Премьер-Лига 4 сентября сообщила РФС о переносе матчей между «Сочи» и «Спартаком».



Теперь футбольный клуб «Спартак» будет играть против «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в восьмом туре Мир РПЛ. Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в апреле 2024 года в 24-ом туре.



Напомним, что газон на «Фиште» поменяли в декабре 2022 года. Для игр поле было готово в феврале 2023 года.



Как писали ранее Юга.ру, нападающий ФК «Краснодар» будет играть за греческий клуб.