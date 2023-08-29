Футболисты пожаловались на плохое состояние газона «Фишта» в Сочи
Нападающие «Локомотива» высказались о плохом состоянии газона на сочинском «Фиште». Директор арены объяснил это погодой
На стадионе «Фишт» в Сочи 27 августа прошел футбольный матч «Локомотива» и «Сочи». После него спортсмены заявили, что поле находится в плохом состоянии.
«Трудная игра на безобразном поле», — сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча.
Также о состоянии газона высказался Максим Глушенков, автор гола. Цитату футболиста приводит «Матч ТВ». По его словам, поле было не в лучшем состоянии и это помешало забить ему еще один мяч в ворота противника.
Почему газон находится в таком состоянии, объяснил директор стадиона Вениамин Богомолов. Он сказал, что такая ситуация сложилась из-за высоких температур в дневные и ночные часы.
«С 2017 каждый год проблемы в августе и сентябре. В России отсутствовал опыт укладки полей в субтропическом климате, применялась технология, используемая по всей России. Почва прогревается до плюс 30 градусов, что не дает корневой системе стабилизироваться. Песок — это достаточно серьезный аккумулятор тепла, ему надо больше времени, чтобы остыть. Если говорить о технических характеристиках газона, то они соответствуют нормам. Да, картинки нет, но показатели все в норме, что неоднократно подтверждали приезжающие к нам комиссии», — сказал Богомолов «РИА Новости Спорт».
Из-за плохого состояния газона 16 сентября могут перенести матч «Сочи» — «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.
«В соответствии со статьей 10 регламента Мир РПЛ инспекционный контроль качества футбольного поля будет произведён 5-6 сентября 2023 года, после чего будет принято решение о месте проведения матча «Сочи» — «Спартак» 16 сентября. Болельщиков клубов просим учесть эту информацию при планировании поездок», — добавили там.
Ранее Юга.ру писали, что газон на «Фиште» поменяли в декабре 2022 года. Для игр поле было готово в феврале 2023 года.