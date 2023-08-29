Футболисты пожаловались на плохое состояние газона «Фишта» в Сочи

Нападающие «Локомотива» высказались о плохом состоянии газона на сочинском «Фиште». Директор арены объяснил это погодой

На стадионе «Фишт» в Сочи 27 августа прошел футбольный матч «Локомотива» и «Сочи». После него спортсмены заявили, что поле находится в плохом состоянии.

«Трудная игра на безобразном поле», — сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча.

Также о состоянии газона высказался Максим Глушенков, автор гола. Цитату футболиста приводит «Матч ТВ». По его словам, поле было не в лучшем состоянии и это помешало забить ему еще один мяч в ворота противника.

Почему газон находится в таком состоянии, объяснил директор стадиона Вениамин Богомолов. Он сказал, что такая ситуация сложилась из-за высоких температур в дневные и ночные часы.