В Краснодаре и Геленджике в кино покажут балет, оперу, мюзикл и концерт оркестра

В кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в сентябре вновь пройдут «Волшебные вечера»

10 сентября можно будет оценить балет Джона Крэнко «Онегин» в постановке театра Stuttgart Ballet (Германия). В основе лежит знаменитый роман в стихах Александра Пушкина о безответной любви Татьяны к Евгению.

13 сентября зрители увидят спектакль «Венецианский купец» от театра Shakespeare’s Globe (Великобритания). Молодой и бедный Бассанио решил жениться на богатой красавице Порции и попросил помощи у своего друга — купца Антонио. Тот не отказывает ему и занимает деньги у еврея-ростовщика Шейлока. По условиям векселя, если он не вернёт долг в срок, то Шейлок имеет право вырезать фунт мяса из тела должника. Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами.

17 сентября на больших экранах покажут оперу Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» в постановке Брегенцского фестиваля (Австрия). Действие происходит в 19 веке в Японии. Лейтенант американского флота Пинкертон увлекся молоденькой Чио-Чио-сан и решил жениться на ней. Девушка соглашается, за что ее проклинают все родственники. Опера идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

24 сентября можно будет оценить мюзикл «Норд-Ост» — первый в России музыкальный спектакль, поставленный по бродвейским технологиям. 27 сентября зрители увидят концерт «Курентзис: Малер №5» от театра Lucerne Festival (Швейцария). Оркестр musicAeterna под руководством Теодор Курентзис исполнит знаменитую симфонию.

Билеты на сеансы в продаже.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 7 сентября посмотреть и обсудить мультфильм «Приключения принца Ахмеда» 1926 года. Это уникальная работа немецких мультипликаторов и первый в истории полнометражный фильм, снятый в технике силуэтной анимации. В основе лежит одна из сказок «Тысячи и одной ночи».