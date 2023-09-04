Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить мультфильм для взрослых «Приключения принца Ахмеда» 1926 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 7 сентября посмотреть и обсудить мультфильм «Приключения принца Ахмеда» 1926 года

Это уникальная работа немецких мультипликаторов и первый в истории полнометражный фильм, снятый в технике силуэтной анимации. В основе лежит одна из сказок «Тысячи и одной ночи».

Африканский маг создал волшебного механического коня, который способен летать. Обманом волшебник уговаривает принца Ахмеда сесть в седло. Налетавшись в облаках, он решает спуститься на землю, но не может этого сделать, потому что не знает, как управлять машиной. Ахмед уносится далеко-далеко, где он будет сражаться с чудовищами и демонами и где, возможно, встретит любовь.

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (902) 403-09-02.

Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в прокат на прошлой неделе. 

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре пройдет музыкальный вечер, посвященный поэтам Серебряного века
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить мультфильм для взрослых «Приключения принца Ахмеда» 1926 года
В сентябре Краснодар отметит День города. Сколько ему лет и почему возникли споры?
В Краснодаре повысили стоимость проезда. Узнали, появятся ли проездные для тех, у кого нет льгот
Под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей
В Краснодаре временно изменят несколько трамвайных маршрутов из-за ремонта

Лента новостей

Реклама на сайте