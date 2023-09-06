В «Атамани» приготовят 1 тонну плова и угостят им всех желающих

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 9 сентября пройдёт гастрономический праздник риса

Посетители будут чествовать эту агрокультуру и дегустировать кубанский плов, которого приготовят для гостей больше 1 тонны.

Также в этот день все присутствующие смогут посетить ремесленные мастерские, станичный зверинец, прокатиться на тачанке, побывать в казачьих хатах, погрузиться в быт, традиции и обряды, увидеть представление джигитов и фаер-шоу, поучаствовать в народном голосовании.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Ранее в казачьей деревне прошли гастрономические праздники шашлыка, индюшки, вареников, окрошки, черноморских морепродуктов и борща. Также в сентябре планируют провести фестиваль каши.

Как писали Юга.ру, в Анапе 2 сентября стартовал «Киношок». В кинотеатрах «Монитор» и «Мир кино», на площади возле мэрии и на лаундж-зоне проходят бесплатные кинопоказы.

Еда Праздники Темрюкский район Фестивали

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В «Атамани» приготовят 1 тонну плова и угостят им всех желающих
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