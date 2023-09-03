в Анапе стартовал фестиваль «Киношок». Можно будет бесплатно посмотреть кино
В Анапе 2 сентября стартовал 32-й фестиваль «Киношок»
Торжественная церемония открытия в Гортеатре собрала актеров, сценаристов и кинематографистов из России и стран бывшего СНГ. Традиционно перед открытием звезды театра и кино прошли по красной дорожке.
Фестиваль продолжится в Анапе до 9 сентября. Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Монитор» и «Мир кино», на площади возле мэрии и на лаундж-зоне. Так, 3 сентября покажут «Уроки французского», «Буран» и «Коты Эрмитажа». В 18:00 на лаундж-зоне состоится открытие внеконкурсной программы «Киномалышок».
Как писали Юга.ру, в Геленджике осенью впервые пройдет фестиваль актуального российского кино «Маяк». Его организует фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича.
1 сентября, 09:14Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура
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