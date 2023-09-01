Пробки и неработающие проездные. Что происходит утром 1 сентября на дорогах Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре 1 сентября пошли в школу 195 тыс. учеников. Рассказываем, что происходит на дорогах

Утром 1 сентября в Краснодаре образовались пробки и выросли цены на такси. Около школ скопились автомобилисты, которые не могут разъехаться на узких улицах.

Вот так утром выглядела улица 2-я Тверская:

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

А вот, что было на улице Тепличной, между Российской и 1-го Мая:

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Резко подскочили цены на такси. Поездки из жилых микрорайонов в центр города утром стоят примерно 650-680 рублей. При этом путь занимает в среднем 30 мин. Стоимость 8-ми минутной поездки с расстоянием 2 км в центре города составила 300 рублей.

Кроме того, произошел сбой и ученики не могли оплатить поездки в транспорте проездными. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспортная инициатива»

В городском дептрансе сказали, что школьники должны продолжать прикладывать карты к терминалам. Это отображается в системе и оплата пройдет после ликвидации сбоя.

Напомним, ранее для проезда на городских маршрутах, которые курсируют к школам, учеников обеспечили бесплатными проездными на 50 поездок в месяц. Такое решение приняли из-за отмены школьных автобусов в черте города. Теперь они предусмотрены только для пригорода.

Как писали Юга.ру, число краснодарских школьников выросло на 12 тыс. по сравнению с 2022 годом. 1 сентября в краевой столице в школу пошли 195 тыс. учеников. В одной из школ краевой столицы набрали 31 первый класс.

Дороги Краснодар Школа

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Пробки и неработающие проездные. Что происходит утром 1 сентября на дорогах Краснодара

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