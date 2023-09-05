В Краснодаре пройдет концерт по мотивам фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Это новая программа проекта Candlenight. Зрители услышат смешные, грустные и наполненные переживания главной героини под аккомпанемент джазовых и современных музыкальных композиций. Роль Бриджит Джонс исполнит актриса Мария Ступченко.

«Это будет вечер, наполненный нежностью, легкостью к жизни, иронией. Возможно, вы даже узнаете что-то новое о себе», — приглашают организаторы.

Начало в 20:30. Стоимость билета 1900 рублей. Заказать можно по телефону +7 (967) 305-90-40, количество мест ограничено. Бар «Океан» находится по адресу улица Коммунаров, 114.

«Дневник Бриджит Джонс» — культовый фильм 2001 года, снятый по одноименной книге Хелен Филдинг. Сюжет строится вокруг незамужней 32-летней женщины, комплексующей по поводу лишнего веса. На Рождество, которое она проводит в доме родителей, мать знакомит её с разведённым Марком Дарси. Между ними появляется антипатия. В какой-то момент Бриджит решает похудеть, бросить курить и начать встречаться с хорошим человеком. Чтобы фиксировать все свои решения, мысли, успехи и неудачи, героиня заводит дневник.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 12-13 сентября покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» по мотивам одноименной пьесы Федерико Гарсия Лорки. Он основан на реальных событиях и повествует о жизни испанских женщин.