В Краснодаре открылся художественный проект «Букет вершин»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Во дворе Краснодарского музея имени Коваленко презентовали проект «Букет вершин»

Он приурочен к 75-летию со дня рождения заслуженного художника России Сергея Дудко. Главная тема творчества мастера — романтический пейзаж высокогорья. Представлено 47 работ.

Сергей Дудко является членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, а также мастером спорта СССР, гидом-проводником международного класса, спасателем 1 класса и заслуженным путешественником.

Увидеть работы мастера можно бесплатно до 1 октября.

Как писали Юга.ру, часть исторического здания краснодарского Дома книги переформатируют под молодежное арт-пространство. Площадка сейчас находится на стадии проектирования капитального ремонта и оснащения.

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