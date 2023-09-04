В Краснодаре открылся художественный проект «Букет вершин»

Он приурочен к 75-летию со дня рождения заслуженного художника России Сергея Дудко. Главная тема творчества мастера — романтический пейзаж высокогорья. Представлено 47 работ.

Сергей Дудко является членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, а также мастером спорта СССР, гидом-проводником международного класса, спасателем 1 класса и заслуженным путешественником.

Увидеть работы мастера можно бесплатно до 1 октября.

Как писали Юга.ру, часть исторического здания краснодарского Дома книги переформатируют под молодежное арт-пространство. Площадка сейчас находится на стадии проектирования капитального ремонта и оснащения.