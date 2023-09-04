Закрытые аэропорты юга и центра России получат дополнительную поддержку в 2,6 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Неработающие аэропорты южной и центральной части РФ получат 2,6 млрд рублей компенсации

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов РФ. Речь идет об 11 городах — Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов. В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда Правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе Правительства.

Ранее Юга.ру писали, что на юге России работают только два аэропорта в Минеральных Водах и Сочи. Что говорят эксперты о возобновлении работы краснодарского аэропорта, Юга.ру писали здесь.

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