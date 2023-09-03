ФК «Краснодар» обыграл московский «Спартак» и сохранил лидерство в РПЛ

В первом тайме обошлось без забитых мячей. «Краснодар» смог изменить счёт после перерыва. На 39-й минуте нападающий Джон Кордоба получил мяч и завершил атаку клуба после прохода в штрафной соперника. На 83-й минуте «быки» заработали пенальти, который реализовал полузащитник Эдуард Сперцян. Одиннадцатиметровый назначили за то, что вратарь «Спартака» Александр Селихов сбил в своей штрафной вышедшего на замену нападающего краснодарцев Александра Кошкарова.

Окончательный результат встречи — 2:0 в пользу «Краснодара». С 17 набранными очками клуб вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ.

Как писали Юга.ру, футболист из ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов будет играть за греческий «Арис» на правах бесплатной аренды с правом выкупа за сумму в 1 млн евро.