Нападающий ФК «Краснодар» будет играть за греческий клуб

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский футболист Магомед-Шапи Сулейманов отправится в греческий «Арис»

Футболист из ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов будет играть за греческий «Арис» на правах бесплатной аренды с правом выкупа за сумму в 1 млн евро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

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По данным греческих СМИ, 23-летний нападающий ждет получения визы для приезда в Салоники.

В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» отказался от полузащитника Кирила Десподова.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 12 августа открыли стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет.

Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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