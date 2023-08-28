Нападающий ФК «Краснодар» будет играть за греческий клуб

Футболист из ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов будет играть за греческий «Арис» на правах бесплатной аренды с правом выкупа за сумму в 1 млн евро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным греческих СМИ, 23-летний нападающий ждет получения визы для приезда в Салоники.

В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы.



Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» отказался от полузащитника Кирила Десподова.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 12 августа открыли стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет.