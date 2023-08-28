Нападающий ФК «Краснодар» будет играть за греческий клуб
Краснодарский футболист Магомед-Шапи Сулейманов отправится в греческий «Арис»
Футболист из ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов будет играть за греческий «Арис» на правах бесплатной аренды с правом выкупа за сумму в 1 млн евро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
По данным греческих СМИ, 23-летний нападающий ждет получения визы для приезда в Салоники.
В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы.
Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» отказался от полузащитника Кирила Десподова.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 12 августа открыли стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет.
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