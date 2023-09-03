В Сочи появится новый туристический маршрут

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского

Новый пешеходный маршрут между курортом «Красная Поляна» и улицей Эстонской появится в Сочи

Это будет единая зона отдыха протяжённостью более 5 километров. Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский, на всех этапах строительных работ принимают во внимание пожелания местных жителей по обустройству детских площадок и спортивных досуговых комплексов для различных категорий населения.

Маршрут обустроят к концу года. На следующем этапе его продлят до поселка Роза Хутор.

Как писали Юга.ру, круизы на лайнере «Пётр Великий» через Сочи и Новороссийск перенесли на 2024 год. Теплоход отправился на достройку и испытания, пройдя по Волге у набережной Астрахани.

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В Сочи появится новый туристический маршрут
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