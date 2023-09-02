В Джубге произошел пожар в большом отеле

2 сентября в Джубге загорелся один из номеров в большой гостинице

Видео пожара сняли очевидцы, их опубликовали телеграм-каналы. Видно, как пламя вырывается из одного из номеров большого отеля, наверх поднимается большой столб густого черного дыма. Люди пытались потушить огонь сами.

По кадрам видео и адресу происшествия можно предположить, что пожар случился в парк-отеле «Джубга», в самом большом корпусе «Парус».

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании по адресу поселок Джубга, ул. Кооперативная, поступило диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона в 09:24. Прибывшие пожарные установили, что площадь возгорания составляет 8 кв метров, к 09:35 пожар полностью потушили. Пожар ликвидировали 18 человек и 6 единиц техники. Люди не пострадали.