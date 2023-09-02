В Сочи открыли питьевой бювет с бесплатной минеральной водой

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта городской администрации Сочи https://sochi.ru/
    © Скриншот с сайта городской администрации Сочи https://sochi.ru/

В сочинском парке «Ривьера» открыли после реконструкции питьевой бювет

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что питьевой бювет в парке «Ривьера» снова открыли для посетителей. Он был закрыт на реконструкцию с конца июня этого года. За это время там отремонтировали крышу, наружные пороги и входы в здание, заново остеклили. Кроме того, специалисты отремонтировали и реконструировали все части водоснабжения и водоотведения, включая хранилище минеральной воды.

Все гости парка могут попробовать и бесплатно взять с собой до 0,5 л питьевой минеральной воды «Пластунская». Для этого вам понадобится своя тара.

Бювет открыли в 2010 году, здание возвели вокруг скульптуры «Каменный цветок», которую тоже отреставрировали этим летом.

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Юга.ру писали, что летом 2023 года в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов. С мая по август включительно Сочи посетили 3,7 млн человек. В августе депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин попросил президента РФ сделать курорт федеральной территорией. По его мнению, это поможет решить городские проблемы.

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