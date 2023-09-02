В Сочи открыли питьевой бювет с бесплатной минеральной водой
В сочинском парке «Ривьера» открыли после реконструкции питьевой бювет
Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что питьевой бювет в парке «Ривьера» снова открыли для посетителей. Он был закрыт на реконструкцию с конца июня этого года. За это время там отремонтировали крышу, наружные пороги и входы в здание, заново остеклили. Кроме того, специалисты отремонтировали и реконструировали все части водоснабжения и водоотведения, включая хранилище минеральной воды.
Все гости парка могут попробовать и бесплатно взять с собой до 0,5 л питьевой минеральной воды «Пластунская». Для этого вам понадобится своя тара.
Бювет открыли в 2010 году, здание возвели вокруг скульптуры «Каменный цветок», которую тоже отреставрировали этим летом.
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