В Сочи открыли питьевой бювет с бесплатной минеральной водой

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что питьевой бювет в парке «Ривьера» снова открыли для посетителей. Он был закрыт на реконструкцию с конца июня этого года. За это время там отремонтировали крышу, наружные пороги и входы в здание, заново остеклили. Кроме того, специалисты отремонтировали и реконструировали все части водоснабжения и водоотведения, включая хранилище минеральной воды.

Все гости парка могут попробовать и бесплатно взять с собой до 0,5 л питьевой минеральной воды «Пластунская». Для этого вам понадобится своя тара.

Бювет открыли в 2010 году, здание возвели вокруг скульптуры «Каменный цветок», которую тоже отреставрировали этим летом.